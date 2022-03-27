Заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что россия демонстрирует “признаки готовности” провести “реальные, серьезные переговоры”.
Следующий раунд переговоров между Украиной и россией состоится 28-30 марта в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Очередной живой раунд переговоров между украинской и российской сторонами относительно вторжения рф состоится 28-30 марта в Турции. Об этом в Facebook сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия, информирует УНН.
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"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Детали позже", - написал Арахамия.
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