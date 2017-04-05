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Наступні вибори в Україні будуть черговими – І.Гринів

Наступні вибори в Україні будуть черговими – І.Гринів

Київ • УНН

 • 13312 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Наступні вибори в Україні будуть президентські і чергові. Про це заявив народний депутат, радник Президента України Ігор Гринів, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

“Можу сказати лише одне — наступні вибори в Україні будуть президентські... Я впевнений в тому, що вибори будуть черговими, плановими. Все буде нормально”, — сказав І.Гринів.

Він також зауважив, що зараз немає підстав для проведення позачергових парламентських виборів.

“Якби вибори дали кращий результат — їх потрібно проводити. Наголошую, результат не для влади, а для країни. На сьогоднішній день парламент буде гіршим (у разі дострокових виборів — ред.). Він буде більш диверсифікованим. Там буде, як мінімум, вісім однакових групок, які точно будуть займатись популізмом”, — підкреслив І.Гринів.

Депутат також зауважив, що в такому парламенті “ні в кого не буде більшості”.

За його словами, в такому випадку вибори будуть відбуватись кожні півроку і це буде лише посилювати політичну кризу в країні.

“Ідеальна ситуація — коли немає в країні виборів, тоді можна працювати і не озиратись на рейтинги. Тоді можна зробити те, що дасть результат”, — зазначив радник Президента.

Як повідомляв УНН, народний депутат, радник Президента України Ігор Гринів наголосив, що залишається в команді та продовжує працювати з Президентом Петром Порошенком після рішення піти з посади голови фракції БПП у Верховній Раді.

Українські Національні Новини

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