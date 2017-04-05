Следующие выборы в Украине будут очередными - И.Грынив
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Следующие выборы в Украине будут президентские и очередные. Об этом заявил народный депутат, советник Президента Украины Игорь Гринев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.
“Могу сказать только одно — следующие выборы в Украине будут президентские ... Я уверен в том, что выборы будут очередными, плановыми. Все будет нормально”, — сказал И.Грынив.
Он также отметил, что сейчас нет оснований для проведения внеочередных парламентских выборов.
“Если бы выборы дали лучший результат — их нужно проводить. Подчеркиваю, результат не для власти, а для страны. На сегодняшний день парламент будет хуже (в случае досрочных выборов — ред.). Он будет более диверсифицированным. Там будет, как минимум, восемь одинаковых группок, которые точно будут заниматься популизмом”, - подчеркнул И.Грынив.
Депутат также отметил, что в таком парламенте “ни у кого не будет большинства”.
По его словам, в таком случае выборы будут происходить каждые полгода и это будет только усиливать политический кризис в стране.
“Идеальная ситуация — когда нет в стране выборов, тогда можно работать и не оглядываться на рейтинги. Тогда можно сделать то, что даст результат”, - отметил советник Президента.
Как сообщал УНН, народный депутат, советник Президента Украины Игорь Грынив отметил, что остается в команде и продолжает работать с Президентом Петром Порошенко после решения уйти с должности председателя фракции БПП в Верховной Раде.