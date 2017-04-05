Следующие выборы в Украине будут очередными - И.Грынив

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52920 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105316 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162185 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119215 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118199 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113471 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104899 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Следующие выборы в Украине будут очередными - И.Грынив

Следующие выборы в Украине будут очередными - И.Грынив

Киев  •  УНН

 • 13307 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Следующие выборы в Украине будут президентские и очередные. Об этом заявил народный депутат, советник Президента Украины Игорь Гринев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

“Могу сказать только одно — следующие выборы в Украине будут президентские ... Я уверен в том, что выборы будут очередными, плановыми. Все будет нормально”, — сказал И.Грынив.

Он также отметил, что сейчас нет оснований для проведения внеочередных парламентских выборов.

“Если бы выборы дали лучший результат — их нужно проводить. Подчеркиваю, результат не для власти, а для страны. На сегодняшний день парламент будет хуже (в случае досрочных выборов — ред.). Он будет более диверсифицированным. Там будет, как минимум, восемь одинаковых группок, которые точно будут заниматься популизмом”, - подчеркнул И.Грынив.

Депутат также отметил, что в таком парламенте “ни у кого не будет большинства”.

По его словам, в таком случае выборы будут происходить каждые полгода и это будет только усиливать политический кризис в стране.

“Идеальная ситуация — когда нет в стране выборов, тогда можно работать и не оглядываться на рейтинги. Тогда можно сделать то, что даст результат”, - отметил советник Президента.

Как сообщал УНН, народный депутат, советник Президента Украины Игорь Грынив отметил, что остается в команде и продолжает работать с Президентом Петром Порошенко после решения уйти с должности председателя фракции БПП в Верховной Раде.

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