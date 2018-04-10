Наставника учасника ЧС-2018 звільнили після поразки від України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Боснійського спеціаліста збірної Японії з футболу Вахіда Халілходжича звільнили менше ніж за два місяці до стартового матчу азіатів на чемпіонаті світу 2018-го року, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Незважаючи на те, що досвідчений боснійський фахівець вивів збірну Японії на ЧС 2018 з першого місця у відбірковій групі в 3-го кваліфікаційного раунду в Азії, його було звільнено за підсумками контрольних поєдинків. В останніх товариських матчах у японців була одна єдина перемога в шести зустрічах. Поразка від збірної України з рахунком 1:2 стало останнім на японському етапі кар’єри досвідченого боснійця.
Футбольна асоціація Японії негайно оголосила ім’я наступника Халілходжіча — ним став 63-річний місцевий фахівець Акіра Ніcіно. Він дебютний раз очолить першу збірну країни, але раніше працював з молодіжною збірною, а також очолював олімпійську збірну Японії на футбольному турнірі Ігор 1996 року в Атланті.
Крім того, Нісина відомий по успішній роботі на клубному рівні, особливо з клубом “Гамба Осака”, де він виграв чотири різних титули і відзначився виступом на клубному чемпіонаті світу-2008, де його команда в захоплюючому півфіналі з рахунком 3:5 поступилася “Манчестер Юнайтед”.
Зауважимо, що в кар’єрі 65-річного Халілходжича вже була ситуація, коли він вивів команду у фінальний турнір чемпіонату світу ФІФА, але не зміг виступити на ньому: за кілька місяців до старту ЧС-2010 він покинув пост головного тренера збірної Кот-Д’Івуара після вильоту в чвертьфіналі Кубка африканських націй 2010 року.