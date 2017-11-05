Наставник "Шальке" похвалив Коноплянку за гру з "Фрайбургом"

“Коноплянка весь матч був дуже працьовитим. У моменті з ударом в штангу йому просто трохи не пощастило”, — зауважив Тедеско.

Нагадаємо, що Коноплянка провів у грі з “Фрайбургом” 65 хвилин. Далі він отримав пошкодження і був замінений.