Наставник "Шальке" похвалив Коноплянку за гру з "Фрайбургом"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Головний тренер гельзенкірхенського “Шальке” Доменіко Тедеско охарактеризував гру українця Євгена Коноплянки у матчі 11-го туру Бундесліги, передає УНН з посиланням на reviersport.
“Коноплянка весь матч був дуже працьовитим. У моменті з ударом в штангу йому просто трохи не пощастило”, — зауважив Тедеско.
Нагадаємо, що Коноплянка провів у грі з “Фрайбургом” 65 хвилин. Далі він отримав пошкодження і був замінений.