Наставник "Шальке" похвалил Коноплянку за игру с "Фрайбургом"

“Коноплянка весь матч был очень трудолюбивым. В моменте с ударом в штангу ему просто немного не повезло”, — отметил Тедеско.

Напомним, что Коноплянка провел в игре с “Фрайбургом” 65 минут. Далее он получил повреждения и был заменен .