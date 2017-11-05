Наставник "Шальке" похвалил Коноплянку за игру с "Фрайбургом"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Главный тренер гельзенкирхенского “Шальке” Доменико Тедеско охарактеризовал игру украинца Евгения Коноплянки в матче 11-го тура Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на reviersport.
“Коноплянка весь матч был очень трудолюбивым. В моменте с ударом в штангу ему просто немного не повезло”, — отметил Тедеско.
Напомним, что Коноплянка провел в игре с “Фрайбургом” 65 минут. Далее он получил повреждения и был заменен .