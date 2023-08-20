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"Наші воїни дадуть відчутну відповідь росії на цей теракт": Зеленський про обстріл Чернігова

Київ • УНН

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КИЇВ.20 серпня. УНН. У вечірньому зверненні президент Зеленський подякував всім, хто висловив співчуття Україні у зв’язку із терактом росії, яка обстріляла Чернігів, та висловив впевненість, що українські воїни дадуть відчутну відповідь країні-агресорці, передає УНН.

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«Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному й кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу», сказав Зеленський.

Деталі

Він висловив співчуття рідним загиблих. Серед жертв була 6-річна дівчинка Софія. Поранення і травми дістали 144 людей, серед них 15 дітей.

Рятувальну операцію проводили загалом 140 людей. Зеленський подякував медикам, «екстренці», військовим, місцевій владі, які допомагали ліквідовувати наслідки.

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«Дякую кожному й кожній, хто рятував життя дітям, дорослим – усім. І особливо відзначу фельдшерів «екстренки» Людмилу Копиш та Вячеслава Прохоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка та Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовка та Андрій Зеляка. Вдячний усім вам. Я впевнений: наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь», — сказав президент.

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19 серпня росіяни завдали ракетного удару по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.

Ракетний удар російських військ по центру Чернігова забрав життя семи людей, серед загиблих є 6-річна дитина.

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