"Наши воины дадут ощутимый ответ россии на этот теракт": Зеленский об обстреле Чернигова
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. В вечернем обращении президент Зеленский поблагодарил всех, кто выразил соболезнования Украине в связи с терактом россии, которая обстреляла Чернигов, и выразил уверенность, что украинские воины дадут ощутимый ответ стране-агрессору, передает УНН.
Цитата
«Сегодня различные лидеры, представители государств, международных организаций осудили очередной чрезвычайно подлый российский удар по Украине, по нашему Чернигову. Я благодарен каждому и каждой в мире, кто сегодня выразил сочувствие Украине, нашему народу», сказал Зеленский.
Детали
Он выразил соболезнования родным погибших. Среди жертв была 6-летняя девочка София. Ранения и травмы получили 144 человека, среди них 15 детей.
Спасательную операцию проводили в общей сложности 140 человек. Зеленский поблагодарил медиков, работников неотложной помощи, военных, местные власти, которые помогали ликвидировать последствия.
Цитата
«Спасибо каждому и каждой, кто спасал жизни детям, взрослым – всем. И особенно отмечу фельдшеров «экстренки» Людмилу Копыш и Вячеслава Прохоренко, работников ГСЧС Сергея Костенко, Владислава Соколенко, Юрия Овруцкого, Валерия Моргацкого, Алексея Марченко и Виктора Довженко, а также полицейских Андрея Вовка и Андрея Зеляка. Благодарен всем вам. Я уверен: наши воины дадут ответ России на этот теракт. Ощутимый ответ», — сказал президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за российской атаки погибли две преподавательницы и студент "Черниговской политехники"
Напомним
19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.
Ракетный удар российских войск по центру Чернигова унёс жизни семи человек, среди погибших есть 6-летний ребёнок.