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"Наши воины дадут ощутимый ответ россии на этот теракт": Зеленский об обстреле Чернигова

"Наши воины дадут ощутимый ответ россии на этот теракт": Зеленский об обстреле Чернигова

Киев • УНН

 • 714732 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. В вечернем обращении президент Зеленский поблагодарил всех, кто выразил соболезнования Украине в связи с терактом россии, которая обстреляла Чернигов, и выразил уверенность, что украинские воины дадут ощутимый ответ стране-агрессору, передает УНН.

Цитата

«Сегодня различные лидеры, представители государств, международных организаций осудили очередной чрезвычайно подлый российский удар по Украине, по нашему Чернигову. Я благодарен каждому и каждой в мире, кто сегодня выразил сочувствие Украине, нашему народу», сказал Зеленский.

Детали

Он выразил соболезнования родным погибших. Среди жертв была 6-летняя девочка София. Ранения и травмы получили 144 человека, среди них 15 детей.

Спасательную операцию проводили в общей сложности 140 человек. Зеленский поблагодарил медиков, работников неотложной помощи, военных, местные власти, которые помогали ликвидировать последствия.

Цитата

«Спасибо каждому и каждой, кто спасал жизни детям, взрослым – всем. И особенно отмечу фельдшеров «экстренки» Людмилу Копыш и Вячеслава Прохоренко, работников ГСЧС Сергея Костенко, Владислава Соколенко, Юрия Овруцкого, Валерия Моргацкого, Алексея Марченко и Виктора Довженко, а также полицейских Андрея Вовка и Андрея Зеляка. Благодарен всем вам. Я уверен: наши воины дадут ответ России на этот теракт. Ощутимый ответ», — сказал президент.

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Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

Ракетный удар российских войск по центру Чернигова унёс жизни семи человек, среди погибших есть 6-летний ребёнок.

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