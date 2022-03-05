Наше суспільство готове до великої кількості зброї – Монастирський

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"Мені здається, те протистояння, яке сьогодні чинять не тільки військові, але і цивільні, говорить про те, що наше суспільство готове до великої кількості зброї. Так, буде непросто. Так, ми розуміємо що після закінчення періоду воєнного стану частину зброї потрібно буде здати... Відтепер кожна родина, я думаю, завжди буде мати зброю. І це важливий меседж і важливий крок до стабільності в кожному нашому селі, селищі або на вулиці", - сказав Монастирський.

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У Києві відбулася перша національна конференція з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах. В рамках конференції наказом МВС затверджено положення про Єдиний реєстр зброї ЄІС МВС, як підсистему єдиної інформаційної системи МВС.

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