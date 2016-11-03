Населення споживає 84,7% газу на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Найбільшим споживачем енергоресурсів на Закарпатті є населення, на долю якого припало 84,7% усього спожитого газу та 59,9% — електроенергії. Про це сьогодні, 3 листопада, під час брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОДА повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури облдержадміністрації Едуард Маляр, передає кореспондент УНН.
Після переведення у 2011 році всіх споживачів у Закарпатській області на автономні джерела енергії закарпатці скоротили споживання природного газу на 30%. Лише за дев′ять місяців 2016 року населення області спожило газу на 11,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як наголосив Е.Маляр, з 2016 року у Закарпатській області діє програма енергоефективності та енергозбереження, якою, зокрема, передбачено відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, які отримало населення для впровадження заходів з енергозбереження. Так, за час дії Програми жителі області отримали 772 кредити на придбання негазових котлів на суму 14 мільйонів гривень та 3754 кредити на енергоефективне обладнання та матеріали на суму 23,7 мільйони гривень. Натомість, держпрограмою серед ОСББ в області скористалися лише 9 з 412 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які подали заявки на кредитування загальною сумою майже 504 тисячі гривень.