Население потребляет 84,7% газа в Закарпатской области

После перевода в 2011 году всех потребителей в Закарпатской области на автономные источники энергии закарпатцы сократили потребление природного газа на 30%. Только за девять месяцев 2016 г. население области использовало газа на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметил Э.Маляр, с 2016 года в Закарпатской области действует программа энергоэффективности и энергосбережения, которой, в частности, предусмотрено возмещение части процентной ставки по кредитам, которые получило население для внедрения мероприятий по энергосбережению. Так, за время действия Программы жители области получили 772 кредита на приобретение негазовых котлов на сумму 14 млн гривен и 3 754 кредита на энергоэффективное оборудование и материалы на сумму 23,7 миллиона гривен. Госпрограммой среди ОСМД в области воспользовались только 9 из 412 объединений совладельцев многоквартирных домов, которые подали заявки на кредитование на общую сумму почти 504 тыс. гривен.