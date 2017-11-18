NASA оприлюднило знімок потужної бурі на Юпітері

“Ураган обертається проти годинникової стрілки. Більш темні хмари, як вважають, розташовуються набагато нижче в атмосфері, ніж більш яскраві. Під час шторму на планеті хмари простягалися майже на 7-12 км”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в момент створення зображення, 24 жовтня 2017 року о 10:32 ранку, космічний корабель знаходився на відстані близько 10 108 км від вершин хмар Юпітера.

Як повідомляв УНН, Uber уклав угоду з NASA з розробки управління “літаючого таксі”.