NASA обнародовало снимок мощной бури на Юпитере

“Ураган вращается против часовой стрелки. Более темные облака, как полагают, располагаются гораздо ниже в атмосфере, чем более яркие. Во время шторма на планете облака простирались почти на 7-12 км”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент создания изображения, 24 октября 2017 в 10:32 утра, космический корабль находился на расстоянии около 10 108 км от вершин облаков Юпитера.

Как сообщал УНН, Uber заключил соглашение с NASA по разработке управления “летающего такси”.