NASA обнародовало снимок мощной бури на Юпитере
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Автоматическая межпланетная станция “Юнона”, созданная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сделала снимок масштабного урагана на Юпитере. Об этом сообщает сайт NASA, передает УНН.
“Ураган вращается против часовой стрелки. Более темные облака, как полагают, располагаются гораздо ниже в атмосфере, чем более яркие. Во время шторма на планете облака простирались почти на 7-12 км”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент создания изображения, 24 октября 2017 в 10:32 утра, космический корабль находился на расстоянии около 10 108 км от вершин облаков Юпитера.
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