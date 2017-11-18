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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 19843 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 36964 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 47880 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 52877 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47804 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92599 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100023 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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NASA обнародовало снимок мощной бури на Юпитере

NASA обнародовало снимок мощной бури на Юпитере

Киев  •  УНН

 • 13981 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Автоматическая межпланетная станция “Юнона”, созданная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сделала снимок масштабного урагана на Юпитере. Об этом сообщает сайт NASA, передает УНН.

“Ураган вращается против часовой стрелки. Более темные облака, как полагают, располагаются гораздо ниже в атмосфере, чем более яркие. Во время шторма на планете облака простирались почти на 7-12 км”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент создания изображения, 24 октября 2017 в 10:32 утра, космический корабль находился на расстоянии около 10 108 км от вершин облаков Юпитера.

Как сообщал УНН, Uber заключил соглашение с NASA по разработке управления “летающего такси”.

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