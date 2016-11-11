Нарощування видобутку українського газу відбувається після періоду постійного падіння - Прем'єр-міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна до кінця року видобуде на 50 млн куб. м газу більше, в наступному - на 500 млн куб. м , і до 2020 році стане енергетично незалежною державою. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час спілкування із курсантами та професорсько-викладацьким складом Херсонської державної морської академії, передає УНН з посиланням на портал КМУ.
"За півроку ми вже добуваємо плюс 50 млн кубометрів газу. В наступному році ми будемо добувати від 500 млн кубів власного українського газу. За 5 років до 2020 року ми можемо наростити до 7 млрд кубів газу. Це означає, що фактично ми будемо жити на своєму газі", - заявив Володимир Гройсман.
Голова Уряду зауважив, що нарощування видобутку українського газу відбувається після періоду постійного падіння.
Прем’єр-міністр наголосив, що Україна має добувати власний газ, і у це потрібно інвестувати.
"Україна має стати енергонезалежною державою. Видобуток газу – один з пріоритетів. Ми можемо за 3-5 років наростити видобуток газу і можемо зменшити саме споживання газу. Це дасть можливість нам вийти на повну незалежність щодо імпортованого газу", - додав він.
Нагадаємо, КМУ створив нового оператора газотранспортної системи України — ПАТ “Магістральні газопроводи України”.
За словами експерта Д.Марунича, це свідчить про те, що позиція Уряду стосовно реформування “Нафтогазу” виявилися сильнішою за спроби менеджменту компанії зберегти всі управлінські функції.
“Взагалі цей процес реформування пришвидшився після скандалу, коли за ініціативою Кубіва передали спочатку частину повноважень з управління “Укртрансгазом” Міністерству економіку та торгівлі.
Після цього, за ініціативою Гройсмана, Уряд взяв під своє крило увесь цей процес.
Звичайно, це пришвидшило і змінило вектор. Постанова уряду від липня місяця, номер 496, вона передбачала створення такого оператора, проте імовірно цей процес пришвидшився і ймовірно нинішнє керівництво “Нафтогазу” в особі пана Коболева та Вітренка — вони звичайно втратили значну частину повноважень або таких позицій, завдяки яким їм вдавалось контролювати фінансові потоки "Укртрансгазу". Це неоднозначно, але ймовірно, що тепер цей напряму контролює сам уряд, він перебрав на себе ці повноваження“, — зазначив експерт.