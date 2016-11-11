Нарощування видобутку українського газу відбувається після періоду постійного падіння - Прем'єр-міністр

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна до кінця року видобуде на 50 млн куб. м газу більше, в наступному - на 500 млн куб. м , і до 2020 році стане енергетично незалежною державою. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час спілкування із курсантами та професорсько-викладацьким складом Херсонської державної морської академії, передає УНН з посиланням на портал КМУ.