"За полгода мы уже добываем плюс 50 млн кубометров газа. В следующем году мы будем добывать от 500 млн кубов собственного украинского газа. За 5 лет до 2020 года мы можем нарастить до 7 млрд кубов газа. Это означает, что фактически мы будем жить на своем газе ", - заявил Владимир Гройсман.

Председатель Правительства отметил, что наращивание добычи украинского газа происходит после периода постоянного падения.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина должна добывать собственный газ, и в это нужно инвестировать.

"Украина должна стать энергонезависимым государством. Добыча газа - один из приоритетов. Мы можем за 3-5 лет нарастить добычу газа и можем уменьшить само потребление газа. Это позволит нам выйти на полную независимость от импортированного газа", - добавил он.

Напомним, КМУ создал нового оператора газотранспортной системы Украины - ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

По словам эксперта Д.Марунич, это свидетельствует о том, что позиция правительства по реформированию "Нафтогаза" оказалась сильнее попытки менеджмента компании сохранить все управленческие функции .

"Вообще этот процесс реформирования ускорился после скандала, когда по инициативе Кубива передали сначала часть полномочий по управлению" Укртрансгазом "Министерству экономику и торговли.

После этого, по инициативе В.Гройсмана, Правительство взяло под свое крыло весь этот процесс.

Конечно, это ускорило и изменило вектор. Постановление правительства от июля месяца, номер 496, оно предусматривало создание такого оператора, однако вероятно этот процесс ускорился и вероятно нынешнее руководство "Нафтогаза" в лице господина Коболева и Витренко - они конечно потеряли значительную часть полномочий или таких позиций, благодаря которым им удавалось контролировать финансовые потоки "Укртрансгаза". Это неоднозначно, но вероятно, что теперь это направление контролирует само правительство, оно взяло на себя эти полномочия ", - отметил эксперт.