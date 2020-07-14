Нардепи підтримали зміни до законодавства про держслужбу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до статті 91 Закону України "Про державну службу". Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті законодавче закріплення повноважень керівника державної служби в Державному бюро розслідувань за директором Державного бюро розслідувань та директорами територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визначив кандидатів, яких рекомендуватиме для затвердження парламентом у комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Держбюро розслідувань.