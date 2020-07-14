Нардепи підтримали зміни до законодавства про держслужбу

Законопроект має на меті законодавче закріплення повноважень керівника державної служби в Державному бюро розслідувань за директором Державного бюро розслідувань та директорами територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визначив кандидатів, яких рекомендуватиме для затвердження парламентом у комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Держбюро розслідувань.



