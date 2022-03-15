Нардепа Ківу позбавили депутатського мандату
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Ілля Кива більше не є народним депутатом – рішення про позбавлення його мандату підтримало 355 народних депутатів, пише УНН з посиланням на повідомлення народних депутатів.
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"Ківа більше не депутат!!! Надійшла його заява про добровільне складання мандату і сьогодні останнім голосуванням 335 депутатів підтримали це рішення (навіщо йому мандат у в’язниці)", - написав в своєму Telegram-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
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Цю інформацію підтвердив також і Олександр Дубінський.
Крім того, за інформацією нардепів, фракцію ОПЗЖ залишило 4 депутата: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.
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Як писав УНН, працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.