Нардепа Киву лишили депутатского мандата
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Илья Кива больше не является народным депутатом - решение о лишении его мандата поддержали 355 народных депутатов, пишет УНН со ссылкой на сообщение народных депутатов.
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"Кива больше не депутат!!! Поступило его заявление о добровольном сложении мандата и сегодня последним голосованием 335 депутатов поддержали это решение (зачем ему мандат в тюрьме)", - написал в своем Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Детали
Эту информацию подтвердил также и Александр Дубинский.
Кроме того, по информации депутатов, фракцию ОПЗЖ оставило 4 депутата: Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Вадим Столар и Александр Фельдман.
Ранее
Как писал УНН, работники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.