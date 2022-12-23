Нардеп закликала СБУ розібратися зі всіма, хто саботує законопроєкт про Пан-Євро-Мед

Затягування розгляду законопроекту вона назвала саботажем та закликала СБУ розібратися зі всіма, хто до цього причетний.

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“Пів року більше ніж достатньо для усунення всіх недоліків законопроєкту. Думаю, що це свого роду саботаж середньої ланки і він має бути, на мою думку, під пильним оком СБУ”, - повідомила вона.

Фактично через те, що законопроєкт і досі не ухвалений депутатами, торгівля між Україною та Молдовою можлива лише за Договором про зону вільної торгівлі з СНД, який Україна і досі не денонсувала.

“Якщо ми говоримо про те, що фактичним батьком засновником цього СНД є росія, з якою ми ведемо нещадну війну, то будь-які угоди, які пов‘язують нас з цією організацією, мають бути розірвані. А будь-який саботаж розірвання цих угод, з моєї точки зору, має бути під пильним оком правоохоронних органів”, - наголосила Фріз.

Вона запевнила, що депутатський корпус готовий підтримати відповідну ініціативу уряду щодо розірвання чергового договору між Україною та СНД.

“Я впевнена, що ми маємо переходити на двосторонні відносини з країнами, які ще входять до цього напівмертвого об’єднання, тому ми не будемо зволікати і готові проголосувати за цю ініціативу за основу і в цілому”, - резюмувала Фріз.

Нагадаємо

Ще минулого року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол між Кабміном України та урядом Молдови про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

За словами Дениса Шмигаля, зміни до цієї Угоди передбачають застосування Пан-євро-середземноморських правил походження товарів.

Водночас для впровадження цього протоколу Верховна Рада має ухвалити законопроєкт 0151 про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю, який і досі перебуває у стінах Верховної Ради та ще не був винесений на голосування. Тому експортери під час проходження митниці вимушені користуватися Договором про зону вільної торгівлі з СНД, в якому, серед іншого, присутня й росія. На цьому, зокрема, наполягають і у Міністерстві економіки України.