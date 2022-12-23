Нардеп призвала СБУ разобраться со всеми саботирующими законопроект о Пан-Евро-Мед

Затягивание рассмотрения законопроекта она назвала саботажем и призвала СБУ разобраться со всеми, кто к этому причастен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Российский след в Минэкономики”: чиновники министерства возвращают Украину во времена СНГ

Цитата

“Пол года более чем достаточно для устранения всех недостатков законопроекта. Думаю, что это своего рода саботаж среднего звена и он должен быть, по моему мнению, под пристальным взором СБУ”, - сообщила она.

Фактически из-за того, что законопроект до сих пор не принят депутатами, торговля между Украиной и Молдовой возможна только по Договору о зоне свободной торговли с СНГ, который Украина до сих пор не денонсировала.

“Если мы говорим о том, что фактическим отцом основателем этого СНГ является россия, с которой мы ведем беспощадную войну, то любые соглашения, которые связывают нас с этой организацией, должны быть разорваны. А любой саботаж расторжения этих соглашений, с моей точки зрения, должен быть под пристальным взглядом правоохранительных органов”, - подчеркнула Фриз.

Она заверила, что депутатский корпус готов поддержать соответствующую инициативу правительства по расторжению очередного договора между Украиной и СНГ.

“Я уверена, что мы должны переходить на двусторонние отношения со странами, которые еще входят в это полумертвое объединение, поэтому мы не будем медлить и готовы проголосовать за эту инициативу за основу и в целом”, – резюмировала Фриз.

Напомним

Еще в прошлом году Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер Молдовы Наталья Гаврилице подписали протокол между Кабмином Украины и правительством Молдовы о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между двумя странами.

По словам Дениса Шмыгаля, изменения к настоящему Соглашению предполагают применение Пан-евро-средиземноморских правил происхождения товаров.

В то же время для внедрения этого протокола Верховная Рада должна принять законопроект 0151 о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле, который до сих пор находится в стенах Верховной Рады и еще не был вынесен на голосование. Поэтому экспортеры при прохождении таможни вынуждены пользоваться Договором о зоне свободной торговли с СНГ, в котором, среди прочего, присутствует и россия. На этом в частности настаивают и в Министерстве экономики Украины.