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Нардеп В.Новинський не збирається покидати Україну, але завтра летить на Афон

Нардеп В.Новинський не збирається покидати Україну, але завтра летить на Афон

Київ • УНН

 • 11233 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат України Вадим Новинський заявив, не планує виїжджати з України, але завтра планує летіти на Афон до Греції. Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи подання ГПУ про зняття з нього депутатської недоторканності, передає кореспондент УНН.

"Нікуди з країни не виїжджав, не виїжджаю і виїжджати не збираюся. Єдине, можу сказати зразу, оголошую про це публічно, у мене була запланована завтра поїздка на Афон. Там зараз перебуває Блаженнійший митрополит Онуфрій… Повертаюся звідти в Україну, скоріш за все, у понеділок", - наголосив він і додав, що завтра вилітає на Афон о 10 чи 11 годині.

Він також сказав, що ніколи за депутатською недоторканністю не ховався і ходив на всі виклики слідчого, брав участь у всіх слідчих заходах і повністю співпрацював зі слідством.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України планує сьогодні внести на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

Українські Національні Новини

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