Нардеп В.Новинський не збирається покидати Україну, але завтра летить на Афон

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат України Вадим Новинський заявив, не планує виїжджати з України, але завтра планує летіти на Афон до Греції. Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи подання ГПУ про зняття з нього депутатської недоторканності, передає кореспондент УНН.