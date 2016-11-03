Нардеп В.Новинский не собирается покидать Украину, но завтра летит на Афон

"Никуда из страны не выезжал, не выезжаю и уезжать не собираюсь. Единственное, могу сказать сразу, объявляю об этом публично, у меня была запланирована завтра поездка на Афон. Там сейчас находится Блаженнейший митрополит Онуфрий... Возвращаюсь оттуда в Украину, скорее всего, в понедельник", - подчеркнул он и добавил, что завтра вылетает на Афон в 10 или 11:00.

Он также сказал, что никогда за депутатской неприкосновенностью не прятался и ходил на все вызовы следователя, участвовал во всех следственных мероприятиях и полностью сотрудничал со следствием.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины планирует сегодня внести на рассмотрение Верховной Рады представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряк и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.