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Нардеп Фельдман заявив про погрози на його адресу

Нардеп Фельдман заявив про погрози на його адресу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народний депута Олександр Фельдман заявив про погрози на його адресу. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.

Як стало відомо Фельдман звернувся до поліції з заявою про погрози на його адресу, які надійшли на його мобільний телефон у вигляді смс-повідомлень.

Відповідно до заяви нардепа погрози надійшли йому у зв’язку з професійною діяльністю.

Нагадаємо, Фельдман нардеп кількох скликань ВР, наразі входит до складу фракції "Опозиційна платформа - За Життя". Був обраний у 174 одномандатному виборчому окрузі (Харків).

Як повідомляв УНН, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що отримує смс з погрозами.

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