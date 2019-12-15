Нардеп Фельдман заявив про погрози на його адресу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народний депута Олександр Фельдман заявив про погрози на його адресу. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
Як стало відомо Фельдман звернувся до поліції з заявою про погрози на його адресу, які надійшли на його мобільний телефон у вигляді смс-повідомлень.
Відповідно до заяви нардепа погрози надійшли йому у зв’язку з професійною діяльністю.
Нагадаємо, Фельдман нардеп кількох скликань ВР, наразі входит до складу фракції "Опозиційна платформа - За Життя". Був обраний у 174 одномандатному виборчому окрузі (Харків).
Як повідомляв УНН, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що отримує смс з погрозами.