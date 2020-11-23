Нардеп Дубінський розповів, скільки коштує палата в приватній лікарні в умовах пандемії

"У нас зараз стався повтор того випадку, коли ми спостерігали в березні за відео з італійських та іспанських лікарень, коли показували лікарів, які сходять з розуму, переповнені клініки, хворих у коридорах. Ми зараз спостерігаємо теж саме, тільки вже в українських лікарнях. Приблизно 80% лікарень заповнені на 90-95%. Відповідно, якщо ще декілька днів “успіху” карантину вихідного дня і заповненість вже буде стовідсоткова. Якщо хтось думає, що в платних лікарнях ситуація краща і багаті українці можуть врятуватися у випадку яких-небудь ускладнень, а бідні — ні, то це не правда. Зараз і платних палат немає. Перепродуються навіть їх бронювання. Умовно, якщо одномісна палата коштує 8 тисяч гривень в день, то зараз її перепродаж, мені розповідали днями, коштуватиме 45 тисяч гривень у день. І палат немає, і доступу до кисню немає", - зазначив Дубінський.

Додамо, що за словами нардепа, статистика COVID-19 від влади в півтора рази менша реальних цифр.

Нагадаємо, що станом на 23 листопада в Україні зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 10 945, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.

Зазначимо, що нещодавно народний депутат України Олександр Дубінський розкритикував нинішній склад уряду та спрогнозував його зміну.