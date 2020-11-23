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Нардеп Дубинский рассказал, сколько стоит палата в частной больнице в условиях пандемии

Нардеп Дубинский рассказал, сколько стоит палата в частной больнице в условиях пандемии

Киев  •  УНН

 • 12861 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В нынешних условиях борьбы с COVID-19, перепродажа палаты в частной больнице стоит 45 тысяч гривен в день, при том, что обычно - 8 тысяч гривен. Об этом в эфире телеканала "112" заявил народный депутат Украины Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"У нас сейчас произошел повтор того случая, когда мы наблюдали в марте видео из итальянских и испанских больниц, когда показывали врачей, которые сходят с ума, переполнены клиники, больные в коридорах. Мы сейчас наблюдаем то же самое, только уже в украинских больницах. Примерно 80% больниц заполнены на 90-95%. Соответственно, если еще несколько дней "успеха" карантина выходного дня и заполненность уже будет стопроцентная. Если кто-то думает, что в платных больницах ситуация лучше и богатые украинцы могут спастись в случае каких-либо осложнений, а бедные - нет, то это не правда. Сейчас и платных палат нет. Перепродается даже их бронирование. Условно, если одноместная палата стоит 8 тысяч гривен в день, то сейчас ее перепродажа, мне рассказывали на днях, будет стоить 45 тысяч гривен в день. И палат нет, и доступа к кислороду нет", - отметил Дубинский.

Добавим, что по словам нардепа, статистика COVID-19 от власти в полтора раза меньше реальных цифр.

Напомним, что по состоянию на 23 ноября в Украине зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 10 945, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных.

Отметим, что недавно народный депутат Украины Александр Дубинский раскритиковал нынешний состав правительства и спрогнозировал его изменение.

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