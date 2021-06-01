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Нардеп Бондарєв підсумував слідство ТСК по корупції в "Укрзалізниці"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Вже чотири місяці минуло з початку роботи Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує причини збитковості та корупцію в "Укрзалізниці". За цей час було опрацьовано неймовірний масив інформації, а також проведено спілкування з усіма топменеджерами та представниками наглядової ради. Про це у своєму блозі написав член ТСК, Народний депутат України Костянтин Бондарєв, передає УНН.

Нардеп Бондарєв підсумував слідство ТСК по корупції в "Укрзалізниці"

Цитата:

"Щорічно неефективне управління цим державним концерном нам обходиться у більш ніж 10 млрд грн. Уявіть собі, що останні 5 років, за які й знищили фактично цю компанію, тому що ще 5 років тому вона давала якусь, але прибуток державі, 80-90% керівників були у статусі "тимчасово призначених", - написав він.

Деталі

Бондарєв впевнений, що якщо людину призначили т.в.о, ніякої системної роботи не буде. Ця людина буде просто сидіти й чекати, чи призначать його або ж виженуть на наступний день. Повна відсутність і бездіяльність Наглядової ради призвела до збитковості підприємства.

"Ми дійшли до висновку, що є 2 системні проблеми: відсутність менеджменту і глобальна корупція, яка знищує це підприємству зсередини. Наше останнє засідання було повністю присвячено темі корупції й ми запросили правоохоронців. Там були представники й Генеральної прокуратури, і НАБУ, і САП, і податкової, тобто була потужна зустріч", - наголосив він.

Попри величезний масштаб корупції в "Укрзалізниці", НАБУ виділило лише 7 детективів, які нею займаються, вказує нардеп.

"Уявіть собі масштаби цієї компанії, в першу чергу географічні: вокзали, паровози, електрички, станції - це ціла держава в державі. Друге - це кількість людей, які працюють в цій компанії, понад 200 000 осіб. Третє - це обороти, близько 100 млрд грн на рік. Ну, як може 7 осіб потягнути такі розслідування? Ніяк", - запевнив Бондарєв.

Доповнення

"Укрзалізниця" завершила 2020 рік зі збитком 12 млрд грн. У січні 2021 року у Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію з питань оцінки критичного стану української залізниці. Очолила ТСК народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

ТСК вже домоглася звільнення неефективного керівництва компанії та членів Наглядової Ради, яких переоберуть найближчим часом.

Також ТСК вказала на незадовільну роботу НАБУ з протидії корупції в “Укрзалізниці” та наполегливо рекомендувала керівнику бюро Артему Ситнику організувати роботу підлеглих так, аби детективи зі спеціального відділу розслідування корупції в “Укрзалізниці” могли займатися своїми прямими обов’язками, а не сторонніми справами.

Раніше УНН повідомляв, що головний “залізничний” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов замість розслідування корупції в “Укрзалізниці” відвідував оплачувані фондом “Відродження” Джорджа Сороса тренінги, розробляв для них мобільні застосунки, а також проводив лекції в соцмережі Clubhouse

Крім того, цей детектив розслідував справу “Роттердам+”, яку САП на днях вчетверте закрила через відсутність доказів вини.

Водночас за останній рік НАБУ та САП направили в суд лише одну справу по "Укрзалізниці", п’ятирічної давнини. 

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