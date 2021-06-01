Нардеп Бондарев подытожил следствие ВСК по коррупции в "Укрзализныце"

Цитата:

"Ежегодно неэффективное управление этим государственным концерном нам обходится в более чем 10 млрд грн. Представьте себе, что последние 5 лет, за которые и уничтожили фактически эту компанию, потому что еще 5 лет назад она давала какую-то, но прибыль государству, 80-90% руководителей были в статусе "временно предназначенных", - написал он.

Детали

Бондарев уверен, что если человека назначили в.и.о, никакой системной работы не будет. Этот человек будет просто сидеть и ждать, назначат его или выгонят на следующий день. Полное отсутствие и бездействие Наблюдательного совета привели к убыточности предприятия.

"Мы пришли к выводу, что есть 2 системные проблемы: отсутствие менеджмента и глобальная коррупция, которая уничтожает это предприятие изнутри. Наше последнее заседание было полностью посвящено теме коррупции и мы пригласили правоохранителей. Там были представители и Генеральной прокуратуры, и НАБУ, и САП, и налоговой, то есть была мощная встреча", - подчеркнул он.

Несмотря на огромный масштаб коррупции в "Укрзализныце", НАБУ выделило лишь 7 детективов, которые ею занимаются, указывает депутат.

"Представьте себе масштабы этой компании, в первую очередь географические: вокзалы, паровозы, электрички, станции - это целое государство в государстве. Второе - это количество людей, которые работают в этой компании, более 200 тысяч человек. Третье - это обороты, около 100 млрд грн в год. Ну, как может 7 человек потянуть такие расследования? Никак", - заверил Бондарев.

Дополнение

"Укрзализныця" завершила 2020 год с убытком 12 млрд грн. В январе 2021 года в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам оценки критического состояния украинской железной дороги. Возглавила ВСК народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

ВСК уже добилась увольнения неэффективного руководства компании и членов Наблюдательного Совета, которых переизберут в ближайшее время.

Также ВСК указала на неудовлетворительную работу НАБУ по противодействию коррупции в "Укрзализныце" и настоятельно рекомендовала руководителю бюро Артему Сытнику организовать работу подчиненных так, чтобы детективы из специального отдела по расследованию коррупции в "Укрзализныце" могли заниматься своими прямыми обязанностями, а не посторонними делами.

Ранее УНН сообщал, что главный "железнодорожный" детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов вместо расследования коррупции в "Укрзализныце" посещал оплачиваемые фондом "Возрождение" Джорджа Сороса тренинги, разрабатывал для них мобильные приложения, а также проводил лекции в соцсети Clubhouse.

Кроме того, этот детектив расследовал дело "Роттердам+", которое САП на днях в четвертый раз закрыла из-за отсутствия доказательств вины.

В то же время за последний год НАБУ и САП направили в суд только одно дело по "Укрзализныце", пятилетней давности.