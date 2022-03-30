Наразі в Україні нараховуються десятки фактів мародерства - Білошицький

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"Мародери - це новий тип злочинців для нашої країни. Вони роблять мерзенні речі. Будь-яка особа, яка є свідком подібних злочинів, може затримувати мародерів і передати їх поліції", - зазначив він.

Крім цього, Олексій Білошицький нагадав, що Верховна Рада України посилила покарання за мародерство. Поліція ж затримує мародерів та оголошує про підозру відповідно до Закону.

Також він поінформував, що наразі нараховуються десятки фактів мародерства, однак вони не поширені завдяки реакції суспільства та різних відомств, зокрема, Нацполіції.

"Статистичні дані не дуже значні, але є такі випадки і ми з ними боремося", - наголосив він.

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