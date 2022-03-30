Більше 16 тисяч працівників Нацполіції зараз несуть службу в Україні - Білошицький
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Більше 16 тис працівників Національної поліції несуть службу у різних регіонах України. Всі підрозділи Нацполу пліч-о-пліч із ЗСУ, підрозділами тероборони та іншими йдуть до спільної мети – захистити країну, протистояти ворогу та захищати людей. Про це під час брифінгу повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, передає УНН.
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"Крім звичайних обов'язків патрульної поліції, які ми виконуємо щодня, додались додаткові задачі – боротьба з мародерством, протидія ворожим ДРГ, надання допомоги у питаннях евакуації, координація гуманітарної допомоги та гуманітарних колон", - зазначив Білошицький.
Патрульна поліція також продовжує працювати у Харкові, Чернігові, містах Донецької та Луганської областей – Маріуполі, Краматорську, Слов'янську, Северодонецьку, Лисичанську, Рубіжному, у Миколаївській області.
У Харкові, Маріуполі та містах Северодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, де ситуація найбільш складна, патрульні поліцейські вже допомогли евакуювати тисячі цивільних людей.
"Ворог може зрівняти з землею наші міста, він робить це день за днем, година за годиною, ворог може зруйнувати будинки, але не може відібрати нашу свободу, право бути українцями та мати свою країну", - сказав Білошицький.