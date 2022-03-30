Более 16 тысяч работников Нацполиции сейчас несут службу в Украине - Белошицкий

Детали

"Кроме обычных обязанностей патрульной полиции, которые мы выполняем ежедневно, добавились дополнительные задачи - борьба с мародерством, противодействие вражеской ДРГ, оказания помощи в вопросах эвакуации, координация гуманитарной помощи и гуманитарных колонн", - отметил Белошицкий.

Патрульная полиция также продолжает работать в Харькове, Чернигове, городах Донецкой и Луганской областей - Мариуполе, Краматорске, Славянске, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, в Николаевской области.

В Харькове, Мариуполе и городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, где ситуация наиболее сложная, патрульные полицейские помогли эвакуировать тысячи гражданских людей.

"Враг может сравнять с землей наши города, он делает это день за днем, час за часом, враг может разрушить дома, но не может отобрать нашу свободу, право быть украинцами и иметь свою страну", - сказал Белошицкий.