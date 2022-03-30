Более 16 тысяч работников Нацполиции сейчас несут службу в Украине - Белошицкий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Более 16 тыс. работников Национальной полиции несут службу в разных регионах Украины. Все подразделения Нацпола бок о бок с ВСУ, подразделениями тероборони и другими идут к общей цели - защитить страну, противостоять врагу и защищать людей. Об этом во время брифинга сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции, передает УНН.
Детали
"Кроме обычных обязанностей патрульной полиции, которые мы выполняем ежедневно, добавились дополнительные задачи - борьба с мародерством, противодействие вражеской ДРГ, оказания помощи в вопросах эвакуации, координация гуманитарной помощи и гуманитарных колонн", - отметил Белошицкий.
Патрульная полиция также продолжает работать в Харькове, Чернигове, городах Донецкой и Луганской областей - Мариуполе, Краматорске, Славянске, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, в Николаевской области.
В Харькове, Мариуполе и городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, где ситуация наиболее сложная, патрульные полицейские помогли эвакуировать тысячи гражданских людей.
"Враг может сравнять с землей наши города, он делает это день за днем, час за часом, враг может разрушить дома, но не может отобрать нашу свободу, право быть украинцами и иметь свою страну", - сказал Белошицкий.