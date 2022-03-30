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Более 16 тысяч работников Нацполиции сейчас несут службу в Украине - Белошицкий

Киев • УНН

 • 118292 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Более 16 тыс. работников Национальной полиции несут службу в разных регионах Украины. Все подразделения Нацпола бок о бок с ВСУ, подразделениями тероборони и другими идут к общей цели - защитить страну, противостоять врагу и защищать людей. Об этом во время брифинга сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции, передает УНН.

Более 16 тысяч работников Нацполиции сейчас несут службу в Украине - Белошицкий

Детали

"Кроме обычных обязанностей патрульной полиции, которые мы выполняем ежедневно, добавились дополнительные задачи - борьба с мародерством, противодействие вражеской ДРГ, оказания помощи в вопросах эвакуации, координация гуманитарной помощи и гуманитарных колонн", - отметил Белошицкий.

Патрульная полиция также продолжает работать в Харькове, Чернигове, городах Донецкой и Луганской областей - Мариуполе, Краматорске, Славянске, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, в Николаевской области.

В Харькове, Мариуполе и городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, где ситуация наиболее сложная, патрульные полицейские помогли эвакуировать тысячи гражданских людей.

"Враг может сравнять с землей наши города, он делает это день за днем, час за часом, враг может разрушить дома, но не может отобрать нашу свободу, право быть украинцами и иметь свою страну", - сказал Белошицкий.

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