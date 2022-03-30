Сейчас в Украине насчитываются десятки фактов мародерства - Белошицкий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сейчас насчитываются десятки фактов мародерства, однако они не распространены благодаря реакции общества. Об этом сегодня сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий во время брифинга, передает УНН.
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"Мародеры - это новый тип преступников для нашей страны. Они делают мерзкие вещи. Любое лицо, которое является свидетелем подобных преступлений, может задерживать мародеров и передать их полиции", - отметил он.
Кроме этого, Алексей Белошицкий напомнил, что Верховная Рада Украины ужесточила наказание за мародерство. Полиция же задерживает мародеров и объявляет о подозрении в соответствии с законом.
Также он проинформировал, что в настоящее время насчитываются десятки фактов мародерства, однако они не распространены благодаря реакции общества и разных ведомств, в частности, Нацполиции.
"Статистические данные не очень значительны, но есть такие случаи и мы с ними боремся", - подчеркнул он.
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