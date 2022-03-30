Сейчас в Украине насчитываются десятки фактов мародерства - Белошицкий

Детали

"Мародеры - это новый тип преступников для нашей страны. Они делают мерзкие вещи. Любое лицо, которое является свидетелем подобных преступлений, может задерживать мародеров и передать их полиции", - отметил он.

Кроме этого, Алексей Белошицкий напомнил, что Верховная Рада Украины ужесточила наказание за мародерство. Полиция же задерживает мародеров и объявляет о подозрении в соответствии с законом.

Также он проинформировал, что в настоящее время насчитываются десятки фактов мародерства, однако они не распространены благодаря реакции общества и разных ведомств, в частности, Нацполиции.

"Статистические данные не очень значительны, но есть такие случаи и мы с ними боремся", - подчеркнул он.

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