Наразі не йдеться про екстрадицію та депортацію Саакашвілі - Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Наразі не йдеться про екстрадицію чи депортацію затриманого екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Зараз не йдеться про депортацію, зараз не йдеться про екстрадицію. Зараз ідеться про допит, підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. І відповідальність буде відповідною. Зараз Саакашвілі на півдорозі до статусу підозрюваного", - сказав він.
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Луценко наголосив, що Саакашвілі своїми очевидними контактами, встановленими законним шляхом, з організованим злочинним угрупованням Януковича, який, очевидно, фінансував його діяльність в Україні, перейшов межу політика і на півдорозі до підозрюваного у кримінальному правопорушенні.
Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.