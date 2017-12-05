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На данный момент не идет речь об экстрадиции и депортации Саакашвили - Луценко (дополнено)

На данный момент не идет речь об экстрадиции и депортации Саакашвили - Луценко (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 9462 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На данный момент речь не идет об экстрадиции или депортации задержанного экс-председателя Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас речь не идет о депортации, сейчас речь не идет об экстрадиции. Сейчас речь идет о допросе, подозрении в совершении особо тяжкого преступления. И ответственность будет соответствующей. Сейчас Саакашвили на полпути к статусу подозреваемого", - сказал он.

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Луценко подчеркнул, что Саакашвили своими очевидными контактами, установленными законным путем, с организованной преступной группировкой Януковича, который, очевидно, финансировал его деятельность в Украине, перешел границу политика и на полпути к подозреваемому в уголовном правонарушении.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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