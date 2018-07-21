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Напередодні виборів у Пакистані застрелився кандидат через непідтримку синів

Напередодні виборів у Пакистані застрелився кандидат через непідтримку синів

Київ • УНН

 • 8255 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Напередодні парламентських виборів у Пакистані застрелився кандидат Мохаммад Ахмед Могол після суперечки зі своїми синами, які незгодні з його політикою. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Незалежний кандидат Мохаммад Ахмед Могол, який висувався як у парламент Пакистану, так і в місцеві парламенти від міста Файсалабад, застрелився після суперечки із синами.

Як повідомляється, сини підтримували кандидатів від колишньої правлячої партії Мусульманська ліга.

Зазначимо, вибори в Пакистані мають відбутися 25 липня.

Як повідомляв УНН, жертвами вибуху на мітингу лівої партії в Пакистані стали 15 осіб.

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