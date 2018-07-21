Накануне выборов в Пакистане застрелился кандидат после ссоры с сыновьями

Независимый кандидат Мохаммад Ахмед Могол, который выдвигался как в парламент Пакистана, так и в местные парламенты от города Файсалабад, застрелился после ссоры с сыновьями.

Как сообщается, сыновья поддерживали кандидатов от бывшей правящей партии Мусульманская лига.

Отметим, выборы в Пакистане должны состояться 25 июля.

Как сообщал УНН, жертвами взрыва на митинге левой партии в Пакистане стали 15 человек.