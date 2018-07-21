Накануне выборов в Пакистане застрелился кандидат после ссоры с сыновьями
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Накануне парламентских выборов в Пакистане застрелился кандидат Мохаммад Ахмед Могол после спора со своими сыновьями, которые не согласны с его политикой. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Независимый кандидат Мохаммад Ахмед Могол, который выдвигался как в парламент Пакистана, так и в местные парламенты от города Файсалабад, застрелился после ссоры с сыновьями.
Как сообщается, сыновья поддерживали кандидатов от бывшей правящей партии Мусульманская лига.
Отметим, выборы в Пакистане должны состояться 25 июля.
Как сообщал УНН, жертвами взрыва на митинге левой партии в Пакистане стали 15 человек.