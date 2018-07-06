Нападник збірної США потрапив до сфери інтересів "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Форвард німецького "Гамбурга" та національної збірної США з футболу Боббі Вуд може продовжити кар'єру в київському "Динамо", інформує УНН з посиланням на німецьке виданням Kicker.
На 25-річного Вуда, який з "Гамбургом" втратив прописку в еліті німецького футболу, також претендує команда Бундесліги - "Ганновер". Зазначається, що американець в першу чергу розгляне пропозиції із клубів Бундесліги, а вже потім буде шукати можливості працевлаштування в інших країнах.
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У Німеччині гравець має досвід виступів за "Мюнхен 1860", "Уноін" і "Ерцґебірґе". Останнім клубом Вуда був "Гамбург" – 57 матчів і 12 голів за два сезони.
Окрім того, авторитетне видання Transfermarkt оцінює 25-річного гравця в 2 млн євро.
Також варто зазначити, що Вуд є одним з основних форвардів збірної США, за яку відіграв 39 матчів, забивши 12 голів.