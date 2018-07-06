Нападающий сборной США попал в сферу интересов "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Форвард немецкого "Гамбурга" и сборной США по футболу Бобби Вуд может продолжить карьеру в киевском "Динамо", информирует УНН со ссылкой на немецкое изданием Kicker.
На 25-летнего Вуда, который с "Гамбургом" потерял прописку в элите немецкого футбола, также претендует команда Бундеслиги - "Ганновер". Отмечается, что американец в первую очередь рассмотрит предложения из клубов Бундеслиги, а уже потом будет искать возможности трудоустройства в других странах.
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В Германии игрок имеет опыт выступлений за "Мюнхен 1860", "Уноин" и "Эрцгебирге". Последним клубом Вуда был "Гамбург" - 57 матчей и 12 голов за два сезона.
Кроме того, авторитетное издание Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 2 млн евро.
Также стоит отметить, что Вуд является одним из основных форвардов сборной США, за которую сыграл 39 матчей, забив 12 голов.