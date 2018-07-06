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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78218 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110982 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131987 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138946 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175277 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155052 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Нападающий сборной США попал в сферу интересов "Динамо"

Нападающий сборной США попал в сферу интересов "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Форвард немецкого "Гамбурга" и сборной США по футболу Бобби Вуд может продолжить карьеру в киевском "Динамо", информирует УНН со ссылкой на немецкое изданием Kicker.

На 25-летнего Вуда, который с "Гамбургом" потерял прописку в элите немецкого футбола, также претендует команда Бундеслиги - "Ганновер". Отмечается, что американец в первую очередь рассмотрит предложения из клубов Бундеслиги, а уже потом будет искать возможности трудоустройства в других странах.

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В Германии игрок имеет опыт выступлений за "Мюнхен 1860", "Уноин" и "Эрцгебирге". Последним клубом Вуда был "Гамбург" - 57 матчей и 12 голов за два сезона.

Кроме того, авторитетное издание Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 2 млн евро.

Также стоит отметить, что Вуд является одним из основных форвардов сборной США, за которую сыграл 39 матчей, забив 12 голов.

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