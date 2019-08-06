Нападник Руні стане граючим тренером англійського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Клуб англійського Чемпіоншипу "Дербі Каунті" домовився про співпрацю з легендарним форвардом "Манчестер Юнайтед" Вейном Руні, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Контракт 33-річного гравця розрахований на термін 1,5 роки з можливістю продовження ще на один, і набирає чинності в січні 2020 року. До цього моменту 33-рінчий форвард продовжить виступати за нинішню команду — американський “Ді Сі Юнайтед”.
Крім того, екс-нападник “Червоних дияволів” увійде у тренерський штаб Філліпа Коку та стане граючим тренером.
Довідка УНН: Вейн Марк Руні — англійський футболіст, нападник “Ді Сі Юнайтед”. Народився футболіст 24 жовтня 1985 року у Ліверпулі. Молодший брат Вейна Руні, Джон Руні, також футболіст.
З 10-річного віку Вейн виступав за молодіжну академію “Евертона”, а у 2002 році дебютував в основному складі “ірисок”. Провівши два роки в основі мерсисайдського клубу, влітку 2004 року перейшов до “Манчестер Юнайтед” за 25,6 млн. фунтів.
У 2003–2018 роках виступав за збірну Англії. Є наймолодшим гравцем, який забив гол за збірну Англії. Зіграв на трьох чемпіонатах Європи (2004, 2012 та 2016) і трьох чемпіонатах світу (2006, 2010 і 2014). Спортсмен із 53 голами лідирує в списку найкращих бомбардирів в історії збірної Англії.
На клубному рівні легенда “МЮ” виграв 16 трофеїв, серед яких: 5-ть чемпіонатів Англії, чотири Суперкубки Англії, три Кубки футбольної ліги Англії, Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Клубний чемпіонат світу.