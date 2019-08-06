Нападающий Руни станет играющим тренером английского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Клуб английского Чемпионшипа “Дерби Каунти” договорился о сотрудничестве с легендарным форвардом “Манчестер Юнайтед” Уэйном Руни, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Контракт 33-летнего игрока рассчитан на срок 1,5 года с возможностью продления еще на один, и вступает в силу в январе 2020 года. К этому моменту 33-ринчий форвард продолжит выступать за нынешнюю команду — американский “Ди Си Юнайтед”.
Кроме того, экс-нападающий “Красных дьяволов” войдет в тренерский штаб Филиппа Коку и станет играющим тренером.
Справка: Уэйн Марк Руни — английский футболист, нападающий “Ди Си Юнайтед”. Родился футболист 24 октября 1985 в Ливерпуле. Младший брат Уэйна Руни, Джон Руни, также футболист.
С 10-летнего возраста Уэйн выступал за молодежную академию “Эвертона”, а в 2002 году дебютировал в основном составе “ирисок”. Проведя два года в основе мерсисайдского клуба, летом 2004 года перешел в “Манчестер Юнайтед” за 25,6 млн. фунтов.
В 2003-2018 годах выступал за сборную Англии. Является самым молодым игроком, забившим гол за сборную Англии. Сыграл на трех чемпионатах Европы (2004, 2012 и 2016) и трех чемпионатах мира (2006, 2010 и 2014). Спортсмен с 53 голами лидирует в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии.
На клубном уровне легенда “МЮ” выиграл 16 трофеев, среди которых: 5-ть чемпионатов Англии, четыре Суперкубка Англии, три Кубка футбольной лиги Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Клубный чемпионат мира.