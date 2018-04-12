Нападник на школу у Флориді хоче пожертвувати свою спадщину сім'ям загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ніколас Круз, який застрелив 17 людей у школі Флориди, хоче пожертвувати свою спадщину у розмірі 800 тисяч доларів сім'ям загиблих і тим, хто вижив після трагедії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Він хотів би, щоб ці гроші були передані організації, що, на його думку, зможе полегшити страждання сімей жертв”, — сказала адвокатка 19-річного Круза.
Рішення про дозвіл передачі коштів на благодійність повинна ухвалити суддя Елізабет Шеер. Кошти Крузу і його братові Захарі залишила їхня прийомна мати, яка померла минулого року.
Як повідомляв УНН, обвинувачений у вбивстві 17 осіб у середній школі на півдні Флориди визнав провину.