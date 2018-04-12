Нападающий на школу во Флориде хочет пожертвовать свое наследие семьям погибших

“Он хотел бы, чтобы эти деньги были переданы организации, что, по его мнению, сможет облегчить страдания семей жертв”, — сказала адвокат 19-летнего Круза.

Решение о разрешении передачи средств на благотворительность должна принять судья Элизабет Шеер. Средства Крузу и его брату Захари оставила их приемная мать, которая умерла в прошлом году.

Как сообщал УНН, обвиняемый в убийстве 17 человек в средней школе на юге Флориды признал вину.