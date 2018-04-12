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Нападающий на школу во Флориде хочет пожертвовать свое наследие семьям погибших

Киев  •  УНН

 • 9928 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Николас Круз, застрелил 17 человек в школе Флориды, хочет пожертвовать свое наследие в размере 800 тысяч долларов семьям погибших и выжившим после трагедии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Он хотел бы, чтобы эти деньги были переданы организации, что, по его мнению, сможет облегчить страдания семей жертв”, — сказала адвокат 19-летнего Круза.

Решение о разрешении передачи средств на благотворительность должна принять судья Элизабет Шеер. Средства Крузу и его брату Захари оставила их приемная мать, которая умерла в прошлом году.

Как сообщал УНН, обвиняемый в убийстве 17 человек в средней школе на юге Флориды признал вину.

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