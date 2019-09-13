Нападник Мессі пропустить старт Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Легендарний нападник "Барселони" Ліонель Мессі пропустить стартовий матч Ліги чемпіонів проти дортмундської "Борусії" через пошкодження, повідомляє УНН з посиланням на AS.
Нападник продовжує відновлення від травми литкового м'яза і не зможе відновитися до гри першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Крім того, Мессі пропустить гру чемпіонату Іспанії із "Валенсією".
Зазначається, що відновлення від травми затримується і в іншого зіркового нападника Луїса Суареса.
Як повідомлялося, Мессі зазнав травми ще на першому тренуванні каталонців перед початком сезону.