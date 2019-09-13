Нападающий Месси пропустит старт Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Легендарный нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит стартовый матч Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за повреждения, сообщает УНН со ссылкой на AS.
Нападающий продолжает восстановление от травмы икроножной мышцы и не сможет восстановиться к игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Кроме того, Месси пропустит игру чемпионата Испании с "Валенсией".
Отмечается, что восстановление от травмы задерживается и у другого звездного нападающего Луиса Суареса.
Как сообщалось, Месси получил травму еще на первой тренировке каталонцев перед началом сезона.