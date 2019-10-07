Нападник "Динамо" став кращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга оголосила результати при виборі найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 10-го туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Динамо” Артем Бєсєдін, який у матчі з “Колосом” забив два м’ячі й заробив пенальті. За нього віддали голоси всі респонденти.
До експертної ради, яка обирала переможця в даній номінації, увійшли: Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Віктор Грачов, Олег Венглинський.
Додамо, що в номінації кращий тренер туру змагань переміг представник “Олександрії” Володимир Шаран.