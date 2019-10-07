Нападающий "Динамо" стал лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Украинская Премьер-лига объявила результаты при выборе самого яркого футболиста из всех, кто принял участие в матчах 10-го тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
По итогам голосования победу одержал нападающий “Динамо” Артем Беседин, который в матче с “Колосом” забил два мяча и заработал пенальти. За него отдали голоса все респонденты.
В экспертный совет, который избирал победителя в данной номинации, вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев, Олег Венглинский.
Добавим, что в номинации лучший тренер тура соревнований победил представитель “Александрии” Владимир Шаран.