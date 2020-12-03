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Напад на співробітника АП: прокурор просить для зловмисника 9 років позбавлення волі

Напад на співробітника АП: прокурор просить для зловмисника 9 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 10751 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прокурор у дебатах попросив 9 років позбавлення волі для обвинуваченого громадянина Республіки Вірменія у нападі на співробітника Адміністрації Президента. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, у четвер, 3 грудня 2020 року, за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 у Шевченківському районному суді міста Києва відбулись судові дебати у провадженні за обвинуваченням громадянина Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України).

“Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у свою чергу обвинувачений у ході дебатів визнав свою вину частково.

Окрім того, заслухавши сторони, суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого та призначив на 20 січня 2021 року виступ обвинуваченого з останнім словом.

“Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина Республіки Вірменія, котрий обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на мешканця столиці.

Як писав УНН, зловмиснику, який напав на співробітника АП, на початку березня оголошено про підозру.

Українські Національні Новини

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