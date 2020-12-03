Нападение на сотрудника АП: прокурор просит для злоумышленника 9 лет лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Прокурор в прениях попросил 9 лет лишения свободы для обвиняемого гражданина Республики Армения в нападении на сотрудника Администрации Президента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Так, в четверг, 3 декабря 2020 года, с участием прокурора Киевской местной прокуратуры № 10 в Шевченковском районном суде города Киева состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Республики Армения в совершении разбойного нападения (ч. 2 ст. 187 УК Украины).
"Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в свою очередь обвиняемый в ходе дебатов признал свою вину частично.
Кроме того, заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого и назначил на 20 января 2021 года выступление обвиняемого с последним словом.
"Материалы в отношении соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - отмечается в сообщении.
Напомним, Киевской местной прокуратурой № 10 направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Республики Армения, который обвиняется в совершении разбойного нападения на жителя столицы.
Как писал УНН злоумышленнику, который напал на сотрудника АП, в начале марта объявлено о подозрении.