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Напад на дружину фермера у Краматорську: підозрюваних арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Поліція встановила трьох причетних до розбійного нападу на дружину фермера у Краматорську. Двох підозрюваних взяли під варту. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області, передає УНН.

Напад на дружину фермера у Краматорську: підозрюваних арештували

Так, першого підозрюваного оперативники затримали через кілька днів після нападу. За цей час 30-річний чоловік пограбував ще одну квартиру, винісши гроші в еквіваленті 1 мільйон гривень. А за тиждень вичислили і його 47-річного спільника. Обидва - раніше судимі за майнові злочини жителі Краматорська. Старший з них відсидів 9 років за аналогічний розбій з побиттям.

"Затримували обох на вулиці, попередньо перекривши зловмисникам шляхи відходу та впевнившись, що загрози для випадкових перехожих немає. Під час обшуків вдома у затриманих вилучено викрадені коштовності. Затриманим інкримінується ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень). Вони взяті під варту строком на 60 діб", - зазначили в поліції.

Також поліцейські встановили особу куратора зловмисників, який з особистої неприязні до родини фермерів давав розбійникам поради щодо вчинення злочину. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Нагадаємо, розбійний напад було скоєно 1 серпня. Як з'ясувалося, зловмисники ретельно готувалися до злочину. Вони три доби стежили за господарями, вивчали їх розпорядок дня. Зокрема, підозрювані знали, скільки грошей є вдома, а також обстановку у квартирі, куди могли зайти із заплющеними очима. Про це вони довідалися від свого інформатора, який, за їх словами, повідомив їм оптимальний час для скоєння нападу.

"Близько 6-ї години ранку вони піднялися до квартири жертви в багатоповерхівці та, коли хазяйка вийшла з дверей, вдарили її по голові металевою трубою. Непритомну жінку занесли всередину, а самі намагалися відчинити сейф, однак не зуміли та забрали золоті прикраси та біжутерію. Потерпілу, яка почала приходити до тями, кілька разів вдарили в обличчя, після чого вона впала у кому. 52-річна жінка провела без свідомості близько півтора тижнів, наразі її стан тяжкий, а після лікування вона потребуватиме тривалої реабілітації", - розповіли в поліції.

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