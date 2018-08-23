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Нападение на жену фермера в Краматорске: подозреваемых арестовали

Киев • УНН

 • 10585 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Полиция установила трех причастных к разбойному нападению на жену фермера в Краматорске. Двух подозреваемых взяли под стражу. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.

Нападение на жену фермера в Краматорске: подозреваемых арестовали

Так, первого подозреваемого оперативники задержали через несколько дней после нападения. За это время 30-летний мужчина ограбил еще одну квартиру, вынеся деньги в эквиваленте 1 миллион гривен. А за неделю вычислили и его 47-летнего сообщника. Оба - ранее судимые за имущественные преступления жители Краматорска. Старший из них отсидел 9 лет за аналогичный разбой с избиением.

"Задерживали обоих на улице, предварительно перекрыв злоумышленникам пути отхода и убедившись, что угрозы для случайных прохожих нет. Во время обысков дома у задержанных изъято похищенные драгоценности. Задержанным инкриминируется ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с нанесением тяжких телесных повреждений). Они взяты под стражу сроком на 60 суток", - отметили в полиции.

Также полицейские установили личность куратора злоумышленников, который из личной неприязни к семье фермеров давал разбойникам советы по совершению преступления. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, разбойное нападение было совершено 1 августа. Как выяснилось, злоумышленники тщательно готовились к преступлению. Они трое суток следили за хозяевами, изучали их распорядок дня. В частности, подозреваемые знали, сколько денег есть дома, а также обстановку в квартире, куда могли зайти с закрытыми глазами. Об этом они узнали от своего информатора, который, по их словам, сообщил им оптимальное время для совершения нападения.

"Около 6 часов утра они поднялись в квартиру жертвы в многоэтажке и, когда хозяйка вышла из дверей, ударили ее по голове металлической трубой. Женщину без сознания занесли внутрь, а сами пытались открыть сейф, однако не сумели и забрали золотые украшения и бижутерию. Потерпевшую, которая начала приходить в себя, несколько раз ударили в лицо, после чего она впала в кому. 52-летняя женщина провела без сознания около полутора недель, пока ее состояние тяжелое, а после лечения она потребует длительной реабилитации", - рассказали в полиции.

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