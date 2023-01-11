Напад із ножем на вокзалі у Парижі: поранення отримали шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Шестеро людей отримали поранення внаслідок нападу з ножем у Парижі, пише УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
Зловмисника було оперативно нейтралізовано. Під час затримання він отримав три вогнепальні поранення. За даними влади, він перебуває в лікарні в критичному стані.
Як повідомляється, один із поліцейських, змушених застосувати зброю, повертався з роботи додому.
Мотиви злочинця з'ясовують. Версію про теракт поки що не розглядають.
На місце події прибули міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен і мер Парижа Анн Ідальго.
Доповнення
Інцидент стався близько 7 ранку за місцевим часом на північному вокзалі Парижа. Рух поїздів було порушено.